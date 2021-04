Le monde face au boom des technologies digitales d’assistance

Près d’un milliard de personnes dans le monde bénéficient d’une technologie d’assistance. C’est ce que révèle le rapport sur « les tendances technologiques 2021 » publié par l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI), le 23 mars.

(CIO-Mag) – L’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI), à travers son rapport sur « les tendances technologiques en 2021 », indique que « près d’un milliard de personnes bénéficient d’une assistance technologique. Ce chiffre devrait accroître d’ici 2030 suite au vieillissement de la population ». Ce recours aux technologies d’assistance s’explique par sa capacité d’aide aux personnes, surtout en situation de handicap, à surmonter les défis liés à leurs mobilités et à l’exécution de leurs tâches.

Améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap

D’après ce rapport, entre 2013 et 2017, les technologies d’assistance ont connu une évolution exponentielle. Avec un taux de croissance de 17%, « les dépôts de demandes portant sur des technologies d’assistance nouvelles, telles que les robots d’assistance, les applications destinées aux maisons intelligentes, les accessoires intelligents destinés aux personnes malvoyantes et les lunettes intelligentes, ont augmenté trois fois plus vite » dans le monde.

Actuellement, l’innovation relative aux technologies consiste « à apporter des améliorations et à ajouter des accessoires à des produits connus, comme le font les sièges ou les roues de fauteuils roulants adaptés à différents types de terrains, les détecteurs des conditions ambiantes et les dispositifs dotés de fonctions en braille », explique ce rapport .

Une révolution technologique en perspective

A en croire la même source, les dix prochaines années seront dominées par l’émergence des dispositifs intelligents imprimés en 3D, les combinaisons exosquelettes portables pour le bas et le haut du corps. Des innovations qui permettront donc aux personnes présentant des limitations fonctionnelles de faire face aux obstacles qu’elles rencontrent dans leurs orientations, dans l’exécution de leurs tâches et leurs communications.

Pour Marco Aleman, Directeur général adjoint du secteur de la propriété intellectuelle et de l’écosystème des innovations à l’OMPI : « les technologies d’assistance initialement conçues pour pallier les déficiences humaines sont progressivement incorporées dans une plus large gamme de produits de consommation. Ceci témoigne d’un tournant majeur de l’innovation, qui présente des avantages considérables pour un plus large éventail de personnes ».

Pour rappel, les données contenues dans ce rapport sont des informations fiables et concrètes sur l’innovation mondiale dans le domaine des technologies d’assistance. Elles servent de guide aux dirigeants d’entreprises, chercheurs et responsables politiques dans leur prise de décisions. Cette année, le rapport de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI) a mis en relief l’apport des technologies digitales d’assistance dans l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap.

Enock BULONZA